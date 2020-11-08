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Кронштейн HOLDER LCD-SU4601-B черный

Артикул: 228876
  • Кронштейн HOLDER LCD-SU4601-B черный - фото 1
  • Кронштейн HOLDER LCD-SU4601-B черный - фото 2
  • Кронштейн HOLDER LCD-SU4601-B черный - фото 3
  • Кронштейн HOLDER LCD-SU4601-B черный - фото 4
Кронштейн HOLDER LCD-SU4601-B черный - фото 1
Кронштейн HOLDER LCD-SU4601-B черный - фото 2
Кронштейн HOLDER LCD-SU4601-B черный - фото 3
Кронштейн HOLDER LCD-SU4601-B черный - фото 4
2 550 руб. 
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Артикул: 228876
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендHolder
Тип товараКронштейны под ТВ
Типнастенный
Диагональ телевизора, дюйм26-50
Размер VESA200х200, 300х300, 400х400
Регулировканаклон и поворот
Максимальная нагрузка, кг35
Вес, кг4,9
Благодаря особой форме рамы и специальным втулкам кронштейн подходит для телевизоров с объемными динамиками на тыльной стороне и изогнутым экраном. Адаптер кронштейна выполнен в форме рамы. При установке телевизора на кронштейн не закрываются разъемы для подключения проводов. Такая конструкция кронштейна беспрепятственно позволит подключать к телевизору любую вашу технику. В комплектацию входят специальные втулки для телевизора с выступами. Такие втулки делают возможным размещение телевизора с любой тыльной стороной. Кронштейн подойдет для телевизора с изогнутым экраном или с мощными динамиками. Кронштейн закреплен к телевизору при помощи специального винта. Такая фиксация не позволит упасть вашему телевизору, даже если вы случайно заденете его. Вы будете уверены в надежности кронштейна. Кронштейн позволяет поворачивать телевизор от 120? до 180? в зависимости от его диагонали. Такой поворот обеспечивает широкий обзор из любого места в комнате. Смело устанавливайте кронштейн для телевизора в углу комнаты. Кронштейн позволяет наклонять телевизор от –15? до +15?. Конструкция кронштейна обеспечивает надежную фиксацию выбранного вами положения даже для самого тяжелого телевизора. Кронштейн имеет увеличенное основание по размеру и толщине металла (3 мм). Такое основание сконструировано для равномерного распределения нагрузки на стену и на кронштейн. Благодаря этому кронштейн может выдержать любую технику весом до 35 кг. Крепежные отверстия специальной формы и пузырьковый уровень помогут избежать неточностей и погрешностей при монтаже кронштейна. Но даже если что-то пошло не так во время установки, вы с легкостью можете исправить ошибку функцией тонкой регулировки по горизонтали. Декоративные накладки скроют все крепежные элементы.


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Кронштейн HOLDER LCD-SU4601-B черный - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 2550 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(800)505-43-75 в Тольятти.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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