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Бинокль STURMAN 8x21, камуфляжный

Артикул: 221389
  • Бинокль STURMAN 8x21, камуфляжный - фото 1
  • Бинокль STURMAN 8x21, камуфляжный - фото 2
Бинокль STURMAN 8x21, камуфляжный - фото 1
Бинокль STURMAN 8x21, камуфляжный - фото 2
1 097 руб. 
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Артикул: 221389
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендSTURMAN
Тип товараБинокли
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Диаметр объектива21 мм
Регулировка расстояния между зрачкамиесть
Корпусметалл
Футляр/чехол в комплектеесть
Цвет корпусакамуфляжный
Вес, гр170
Компактный бинокль STURMAN 8x21 подойдет для повседневного использования. Его удобно взять с собой в турпоездку, путешествие, на прогулку. Сферы использования бинокля: изучение архитектуры, просмотр спортивных и театральных мероприятий, любые кратковременные наблюдения. Этот бинокль предназначен для дневных наблюдений, когда объекты съемки хорошо освещены. Не подойдет для использования в сумерки или в пасмурную погоду.


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Самовывоз невозможен
Бинокль STURMAN 8x21, камуфляжный - стоимость товара 1097 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(800)505-43-75 в Тольятти, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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