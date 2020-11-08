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Зрительная труба Veber 20x50

Артикул: 221306
  • Зрительная труба Veber 20x50 - фото 1
  • Зрительная труба Veber 20x50 - фото 2
  • Зрительная труба Veber 20x50 - фото 3
  • Зрительная труба Veber 20x50 - фото 4
  • Зрительная труба Veber 20x50 - фото 5
Зрительная труба Veber 20x50 - фото 1
Зрительная труба Veber 20x50 - фото 2
Зрительная труба Veber 20x50 - фото 3
Зрительная труба Veber 20x50 - фото 4
Зрительная труба Veber 20x50 - фото 5
1 920 руб. 
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+ 65 КэтКоинов
Артикул: 221306
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендVeber
Тип товараЗрительная труба
Особенностью зрительной трубы Veber 20x50 является окуляр, наклоненный на 45 по отношению к объективу, что обеспечивает комфортное положение шеи при наблюдении. Благодаря небольшим размерам и весу, зрительная труба Veber 20x50 является одним из самых компактных приборов в своем классе, удобная в походе, на даче и в путешествии. Большой объектив диаметром 50 мм собирает много света и формирует яркое изображение, обеспечивая высокое разрешение в различных ситуациях освещения. Специальное многослойное покрытие минимизирует потери света, обеспечивает естественную цветопередачу и высокую контрастность. Прочный обрезиненный корпус из поликарбоната защитит оптику от легких ударов и влаги. В комплект поставки входит настольный штатив и сумка с наплечным ремнем.


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Самовывоз невозможен
Зрительная труба Veber 20x50 - по цене 1920 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(800)505-43-75 в Тольятти.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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