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Камера заднего вида SKY CMU-55RF

Артикул: 219532
Камера заднего вида SKY CMU-55RF
1 620 руб. 
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+ 62 КэтКоинов
Артикул: 219532
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 6 месяцев
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендSKY
Тип товараКамера заднего вида
Поддержка профилейNTSC
Тип установкипроводная
Угол обзора140°
Беспроводнаянет
Класс влагозащищенностиIP67
Разрешение съемки640x480
Универсальная камера, которая поддерживает отображение заднего вида, переднего вида, а также функцию включения парковочных линий. Это модель из новой линейки продукции SKY, которая передает изображение в высоком качестве независимо от степени освещенности территории и времени суток. Внутри нее чувствительный сенсор CMOS, объектив предоставляет угол обзора 120 градусов по диагонали, а корпус выполнен из прочного пластика и имеет высокий уровень влагозащиты IP 67. Камера поддерживает стандарт сигнала NTSC, передает на монитор картинку в 480 ТВ-линий с разрешением 480х640 пикс. На экране хорошо различимы мелкие детали, поэтому независимо от способа установки устройство будет информировать водителя о происходящем вблизи автомобиля.


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Камера заднего вида SKY CMU-55RF - подробное описание, характеристики, фото и стоимость указаны на карточке товара. Чтобы купить товар онлайн по цене 1620 руб. в интернет-магазине КотоФото - добавьте товар в корзину. Уточнить детали можете по телефону 8(800)505-43-75 в Тольятти.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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