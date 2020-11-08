Сетевой фильтр Most RG белый 5м

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Most RG — сетевой фильтр для дома и офиса. Предназначен для защиты компьютерной техники, аудио-видео аппаратуры от импульсных перенапряжений и высокочастотных помех.Рекомендуется для использования в сетях с относительно стабильным напряжением. Отличная, недорогая модель с хорошими характеристиками.

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