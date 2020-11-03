Карта памяти CompactFlash Card 64GB 1000X Transcend

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Transcend
|Тип товара
|Карта памяти
|Вес, кг
|0,00114
|Высота, см
|0,33
|Длина, см
|4,28
|Объем
|64GB
|Поддержка ReadyBoost
|-
|Поддержка UHS-I
|нет
|Скорость записи
|120 Мбайт/с
|Скорость чтения
|160 Мбайт/с
|Ширина, см
|3,64
Телефон для звонков в Тольятти
Круглосуточная горячая линия
8 (800) 505-43-75Звонок по России бесплатный
Электронная почта
Для добавления отзыва войдите в личный кабинет
информацией о товаре на основе своего опыта.
Станьте первым, кто оставил отзыв.
Оставить отзыв