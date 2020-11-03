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Кулер Deepcool ICE EDGE MINI FS V2.0

Артикул: 111730
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  • Кулер Deepcool ICE EDGE MINI FS V2.0 - фото 3
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Кулер Deepcool ICE EDGE MINI FS V2.0 - фото 1
Кулер Deepcool ICE EDGE MINI FS V2.0 - фото 2
Кулер Deepcool ICE EDGE MINI FS V2.0 - фото 3
Кулер Deepcool ICE EDGE MINI FS V2.0 - фото 4
790 руб. 
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Артикул: 111730
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендDeepcool
Тип товараВентилятор для процессора
SocketLGA775, LGA1150/1151/1155/S1156, LGA1356/S1366, AM2, AM2+, AM3/AM3+/FM1, AM4, S754, S939, S940
Вес, кг0.276
Диаметр вентилятора, мм80
Длина, см7.5
Материал радиатораалюминий+медь
Назначениедля процессора
Наличие тепловых трубокесть
Регулятор оборотовнет
СовместимостьIntel Core i7/i5/i3 / Core 2 Extreme/Quad/Duo / Pentium/Pentium G/D/4 Celeron Dual-Core / Celeron / Celeron D / AMD FX X8/X6/X4 / A10/A8/A6/A4 / Phenom II X6/X4/X3/X2 / Phenom X4/X3 / Athlon II X4/X3/X2 / Athlon X2/FX / Athlon / Business Class Sempron
Уровень шума25 дБ
Ширина, см11.2
Высота, см11.9
Максимальная скорость вращения, об/мин2200
Минимальная скорость вращения, об/мин2200
ПроизводствоКитай
Тип коннектора3-pin
Кулер DEEPCOOL Ice Edge Mini FS V2.0 понравится многим за счет своего небольшого размера и отличной работоспособности. Заявленная рассеиваемая мощность (100 Вт), пластины радиатора, изготовленные из качественного алюминия, медное основание, прекрасно справляющееся с переносом тепла от процессора к двум теплоотводящим трубкам – всем этим может похвастаться DEEPCOOL Ice Edge Mini FS V2.0. Модель легко устанавливается на сокеты Intel LGA1156/LGA1155/LGA1151/LGA1150/LGA775 и сокеты AMD FM2/FM1/AM3+/AM3/AM2+/AM2/940/939/754. На радиаторе вертикально расположен вентилятор размером 80x80 мм. Конструкция позволяет закрепить еще один вентилятор, если этого потребуют задачи. Вентилятор коннектится к материнской плате через 3-pin разъем, поэтому имеет одну скорость вращения (2200 об/мин), создавая воздушный поток в 25,13 CFM. Размещенную в системном блоке модель Ice Edge Mini FS V2.0 слышно лишь с близкого расстояния. Данный кулер от DEEPCOOL комплектуется термопастой и набором креплений. Термоинтерфейс нанесен на основание на месте изготовления.


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Кулер Deepcool ICE EDGE MINI FS V2.0 - данный товар вы можете купить по цене по цене 790 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(800)505-43-75 в Тольятти.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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