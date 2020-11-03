8(800)505-43-75
Поиск по сайту
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Личный кабинет
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Кулер Deepcool GAMMA ARCHER

Артикул: 111724
  • Кулер Deepcool GAMMA ARCHER - фото 1
  • Кулер Deepcool GAMMA ARCHER - фото 2
  • Кулер Deepcool GAMMA ARCHER - фото 3
  • Кулер Deepcool GAMMA ARCHER - фото 4
  • Кулер Deepcool GAMMA ARCHER - фото 5
Кулер Deepcool GAMMA ARCHER - фото 1
Кулер Deepcool GAMMA ARCHER - фото 2
Кулер Deepcool GAMMA ARCHER - фото 3
Кулер Deepcool GAMMA ARCHER - фото 4
Кулер Deepcool GAMMA ARCHER - фото 5
700 руб. 
Купить
+ 50 КэтКоинов
Артикул: 111724
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
Поделиться:
Получить подарок
БрендDeepcool
Тип товараВентилятор для процессора
SocketLGA775, LGA1150/1151/1155/S1156, AM2, AM2+, AM3/AM3+/FM1, AM4, FM2/FM2+, S754, S939, S940
Вес, кг0.315
Диаметр вентилятора, мм120
Длина, см12.4
Материал радиатораалюминий+медь
Назначениедля процессора
Наличие тепловых трубокнет
СовместимостьIntel Core i7/i5/i3 / Core 2 Extreme/Quad/Duo / Pentium G/D/4 / Pentium / Celeron Dual-Core/D / Celeron / AMD FX X8/X6/X4 / A8/A6/A4 / Phenom II X6/X4/X3/X2 / Phenom X4/X3 / Athlon II X4/X3/X2 / Athlon X2/FX / Athlon / Sempron
Уровень шума26.1 дБ
Ширина, см12.1
Высота, см6.55
Максимальная скорость вращения, об/мин1600
Минимальная скорость вращения, об/мин900
ПроизводствоКитай
Тип коннектора4-pin
DeepCool GAMMA ARCHER – является современной системой охлаждения для процессоров, которая имеет высокое качество сборки и довольно низкую стоимостью в своем классе устройств. Кулер оборудован уникальной формой радиатора, которая по форме напоминает усеченный конус, движение воздуха при этом происходит почти без завихрений, за счет чего его функционирование практически не слышно. Однако управление DeepCool Gamma Archer осуществляется посредством 3-х пинового разъема, который не допускает регулирование оборотов двигателя, поэтому его частота вращения остается постоянной и составляет 1600 об/мин.


Для добавления отзыва войдите в личный кабинет

Отзывы
Отзыв - отличная возможность поделиться с другими
информацией о товаре на основе своего опыта.
Станьте первым, кто оставил отзыв.

Оставить отзыв

Самовывоз невозможен
Кулер Deepcool GAMMA ARCHER - по цене 700 руб. в Тольятти. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(800)505-43-75 в Тольятти. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

Похожие товары

Быстрая и надежная доставка в вашем городеБыстрая и надежная доставка в вашем городе
Удобные способы оплаты онлайн или при полученииУдобные способы оплаты онлайн или при получении
Весь ассортимент сертифицирован для РФВесь ассортимент сертифицирован для РФ
Отличный сервис и официальная гарантияОтличный сервис и официальная гарантия
КотоФото
Принимаем банковские карты
Принимаем банковские карты
Банк-партнер
Банк-партнер
Яндекс.Маркет
Мы на Яндекс.Маркете

Телефон для звонков в Тольятти

8 (800) 505-43-75

Круглосуточная горячая линия

8 (800) 505-43-75Звонок по России бесплатный

Электронная почта

info@kotofoto.ru

Интернет-гипермаркет актуальных товаров «КотоФото»© 2008–2020. Все цены указаны в рублях РФ.
Наши реквизиты для юридических лицПолитика конфиденциальностиКарты сайта
Загрузка...
Загрузка...