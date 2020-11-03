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Мышь Logitech M171 Wireless Mouse Blue-Black

Артикул: 109235
  • Мышь Logitech M171 Wireless Mouse Blue-Black - фото 1
  • Мышь Logitech M171 Wireless Mouse Blue-Black - фото 2
  • Мышь Logitech M171 Wireless Mouse Blue-Black - фото 3
  • Мышь Logitech M171 Wireless Mouse Blue-Black - фото 4
  • Мышь Logitech M171 Wireless Mouse Blue-Black - фото 5
Мышь Logitech M171 Wireless Mouse Blue-Black - фото 1
Мышь Logitech M171 Wireless Mouse Blue-Black - фото 2
Мышь Logitech M171 Wireless Mouse Blue-Black - фото 3
Мышь Logitech M171 Wireless Mouse Blue-Black - фото 4
Мышь Logitech M171 Wireless Mouse Blue-Black - фото 5
930 руб. 
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Артикул: 109235
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 12 мес
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендLogitech
Тип товараКомпьютерная мышь
Вес, г70
Интерфейс подключенияUSB
Источник питания мыши1xAA
Количество клавиш3
Назначениеуниверсальная
Особенностидля правой и левой руки
Радиус действия беспроводной связи, м10
Размеры (ШxВxД), мм62x35x98
Тип беспроводной связирадиоканал
Цветсиний
Разрешение оптического сенсора, dpi1000
Тип соединениябеспроводное
Мышь беспроводная Logitech M171 порадует любителей необычного дизайна: корпус манипулятора преимущественно окрашен в синий цвет. Модель подойдет для подключения к стационарным и мобильным компьютерам. В комплект поставки мыши входит приемник беспроводного сигнала, компактные размеры которого будут особенно полезны при подключении мыши к ноутбукам. Дальность действия мыши может достигать 10 м: вы сможете с успехом пользоваться устройством при проведении презентаций или при просмотре фильмов дома. Logitech M171 получает питание от элемента питания широко распространенного типа AA. Допускается использование как батареек, так и аккумуляторов. В нижней части корпуса мыши находится выключатель питания, использование которого поможет продлить срок автономной работы устройства. Мышь Logitech M171 имеет компактные размеры: ее габариты составляют 61.5x35.2x97.7 мм. Масса модели (она равна лишь 70.5 г) не доставит вам неудобств в любых условиях эксплуатации. Симметричная форма корпуса манипулятора обеспечивает возможность использования мыши как правой, так и левой рукой.


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Самовывоз невозможен
Мышь Logitech M171 Wireless Mouse Blue-Black - по цене 930 руб. в Тольятти. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(800)505-43-75 в Тольятти. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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