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Фотоаппарат зеркальный Canon EOS 5D Mark IV Body

(6)
Артикул: 105497
  • Фотоаппарат зеркальный Canon EOS 5D Mark IV Body - фото 1
  • Фотоаппарат зеркальный Canon EOS 5D Mark IV Body - фото 2
  • Фотоаппарат зеркальный Canon EOS 5D Mark IV Body - фото 3
  • Фотоаппарат зеркальный Canon EOS 5D Mark IV Body - фото 4
Фотоаппарат зеркальный Canon EOS 5D Mark IV Body - фото 1
Фотоаппарат зеркальный Canon EOS 5D Mark IV Body - фото 2
Фотоаппарат зеркальный Canon EOS 5D Mark IV Body - фото 3
Фотоаппарат зеркальный Canon EOS 5D Mark IV Body - фото 4
190 210 руб. 
199 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Артикул: 105497
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БрендCanon
Тип товараФотоаппарат зеркальный
Физический размер матрицы, мм36x24
Тип дисплеяЖК
Серийная съемка, кадр/сек7
GPSесть
Wi-Fiесть
Разрешение дисплея (точек)1620000
Размер дисплея, дюйм3.2
Разрешение матрицы, Мпикс30.4
Bluetoothнет
Формат аккумуляторасвой собственный
Тип матрицыCMOS
Тип карт памятиCompactFlash тип I (совместима с UDMA 7) (несовместима с Type II и Microdrive)/SD/SDHC/SDXC и UHS-I
Тип видоискателязеркальный
Светочувствительность100-32000 ISO
ПроцессорDIGIC 6+
Объектив в комплектенет
Максимальное разрешение видеосъемки4096x2160
Кроп-фактор1
Крепление внешней вспышкибашмак
Комплектацияфотоаппарат, аккумулятор, зарядное устройство, интерфейсный кабель, документация, упаковка
Запись видеоесть
Влагозащитаесть
БайонетCanon EF
Цветчерный
Вес, кг0.8

Фотоаппарат зеркальный Canon EOS 5D Mark IV Body представляет собой модель, которая одинаково хорошо подойдет как профессиональным пользователям, так и фотографам-любителям. Имеет сенсорный экран, благодаря которому обеспечивается простая навигация по меню. Обладает способность снимать видеоролики с кинематографическим качеством в формате Full HD и 4K. Поддерживается дистанционное управление камерой с мобильных устройств, что позволяет использовать фотоаппарат для съемки различных событий с участием оператора, осуществляющего управление камерой со своего смартфона. Надежная защита от влажности и пыли позволяет вести съемку при любой погоде и в любых условиях. Фотоаппарат зеркальный Canon EOS 5D Mark IV Body обладает относительно небольшим весом и компактными размерами, благодаря чему не составляет труда иметь камеру при себе в путешествиях и походах.

Особенности:
  • Система автофокусировки с использованием датчика обеспечивает быстрый и плавный перевод фокуса при видеосъемке;
  • Возможна запись видеороликов в формате 4K;
  • Дисплей с поддержкой сенсорного управления обеспечивает удобство навигации по меню;
  • Оптический видоискатель гарантирует 100-процентное покрытие кадра;
  • Функция фокусировки позволяет запечатлеть любой момент в непревзойденном качестве даже при недостаточном освещении;
  • Камера работает абсолютно бесшумно;
  • Корпус выполнен из магниевого сплава;
  • Надежная защита от влаги и пыли позволяет снимать в любы условиях;
  • Возможность подключения камеры к мобильным устройствам или напрямую к обменным сервисам позволяет быстро отправлять снимки на смартфоны, планшеты или напрямую в социальные сети;
  • Поддержка удаленного управления позволяет управлять камерой с помощью мобильного устройства;
  • Широкая возможность редактирования снимков прямо в фотоаппарате;
  • Наличие GPS-модуля позволяет систематизировать сделанные снимки и сохранять координаты мест их выполнения;
  • Мощный аккумулятор рассчитан на 900 снимков без необходимости подзарядки.
Комплектация:
  • Фотоаппарат зеркальный Canon EOS 5D Mark IV Body;
  • Аккумулятор LP-E6N;
  • Зарядное устройство LC-E6E;
  • Наглазник Eg;
  • Плечевой ремень;
  • USB-кабель IFC-150U II;
  • Защитное устройство для кабеля;
  • Компакт-диск с программным обеспечением EOS;
  • Документация;
  • Упаковка.

Видеообзор на Фотоаппарат зеркальный Canon EOS 5D Mark IV Body

Видеообзор Фотоаппарат зеркальный Canon EOS 5D Mark IV Body


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Рейтинг: 5 на основе 6 отзывов
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05.11.2018
Источник: Яндекс Маркет
Достоинства:
По сравнению с марком 3 это новая камера (как и третий марк по сравнению с вторым). Затвор стал тише и мягче, фокус еще быстрее, экспозамер точнее. Исо рабочее 10-12 тыс. (шумы, конечно заметны, на 3200 почти нет). Очень удобно использовать GPS, причем батарею он особо не нагружает. Очень удобный сенсорный экран, в режиме лайв вью можно выбирать точку и делать снимок одним нажатием (когда точка съемки не на уровне глаз). Новые объективы попиксельно разрешают матрицу в 30 мегапикселей. Двойной пиксель пока не использовал, т.к. не хочу осваивать другой софт.

Недостатки:
Аккумулятор почему-то заряжается на 2-3 деления из 4, при покупке он был в глубоком разряде, когда я камеру проверял, то несколько раз подзаряжал по 5 минут, возможно это повлияло. Другой аккумулятор заряжается полностью. Время работы по сравнению с марком 3 не увеличилось, в любом случае 2 аккумулятора на день всегда хватает. 4K видео не снимает на карты CF x400 и x800, отключается, видимо нужны быстрее.


05.11.2018
Источник: Яндекс Маркет
Достоинства:
камера конечно хорошая . много новых удобных вещей . тач экрана . автофокус лучше стал . тени замечательно тянутся . определение лиц и съёмка через экран стали востребованы .

Недостатки:
динамический диапазон не работает в светах . светлые участка часто выбивает . и там не остаётся информации , соответственно вытянуть нечего . обычно это небо и его почти ни когда нет . помощь с Д+ не особо спасает .
сторонние объективы такие как сигма , тамрон работают нормально только с отключенными улучшайзерами объектива в настройках камеры.

Комментарий:
думаю производитель может исправить ситуацию с ДД программно . возможно доработав новую прошивку . тем более как выяснилось в технологии дуал пиксель вся картинка в светлых участках полностью имеется , но её не просто достать . а нужно чтобы эта информация сразу сохранялась в рав . по объективам ; оба (два) со светосилой 1,2 работают точно и красиво , разрешения более чем . автофокус гораздо лучше прежних марков .


05.11.2018
Источник: Яндекс Маркет
Достоинства:
Тут просто можно перечислить все характеристики. Заявленные 30 мегапикселей - это здорово в некоторых ситуациях. Dual Pixel RAW - интересно, но использовал редко. Большим достоинством стало увеличенная скорость съёмки: за серию получается снять 17 raw-кадров вместо 13 на тройке

Комментарий:
На нескольких кадрах сделал сравнение с тройкой. На ISO 6400 шумов чуть меньше, на 16000 практически одинаково. Давал нескольким людям сравнить кадры, большинство выбрали кадры, снятые на третий Марк. Снимаю я исключительно фото, так что улучшенное видео не прокомментировать не могу. Для тех, кто, как и я, занимается фотосъемкой, и имеет третий марк или выбирает между 3 и 4, рекомендую подождать выхода пятого - лишние мегапиксели не особо важны (их всего на 8 больше), шум от затвора сильно ниже, но не стоит того, разве что из-за скорости съёмки.


21.07.2018
Источник: Яндекс Маркет
Достоинства:
1) Молниеносный автофокус dual pxl
2) 30 мг пиксельная матрица
3) Быстро-работающий тач скрин, действительно быстрый как у iphone
4) Привычный интерфейс , эргономика
5) Следящий автофокус на высоте

Недостатки:
Батарее теперь хватает на меньшее время
урезанный 4к, но в моем случае это не влияло на выбор.

Комментарий:
Камера получилась достойным продолжением легендарного пятака. Пользую этой серию еще со 2го марка, затем был 3 и вот сейчас 4.
Доволен приобретением полностью, вот только бы динамического диапазон в светах добавить и цены бы ему не было.


21.07.2018
Источник: Яндекс Маркет
Достоинства:
камера конечно хорошая . много новых удобных вещей . тач экрана . автофокус лучше стал . тени замечательно тянутся . определение лиц и съёмка через экран стали востребованы .

Недостатки:
динамический диапазон не работает в светах . светлые участка часто выбивает . и там не остаётся информации , соответственно вытянуть нечего . обычно это небо и его почти ни когда нет . помощь с Д+ не особо спасает .
сторонние объективы такие как сигма , тамрон работают нормально только с отключенными улучшайзерами объектива в настройках камеры.

Комментарий:
думаю производитель может исправить ситуацию с ДД программно . возможно доработав новую прошивку . тем более как выяснилось в технологии дуал пиксель вся картинка в светлых участках полностью имеется , но её не просто достать . а нужно чтобы эта информация сразу сохранялась в рав . по объективам ; оба (два) со светосилой 1,2 работают точно и красиво , разрешения более чем . автофокус гораздо лучше прежних марков .


21.07.2018
Источник: Яндекс Маркет
Достоинства:
Лично для меня: 1. Безупречный автофокус для видео.
2. Качество видео! Добавлен 4К видео.
3. Сенсорный экран(дисплей), скорость его работы, четкость экрана.
4. Два слота для карт памяти.
5. Точное определение экспозиции(по сравнению с прошлыми моделями), и классный цвет.
6. Тихий режим затвора(это песня).
7. Диапазон рабочих ISO.
8. 61 точка фокусировки, и зоны управления фокусом.
9. Программируемые кнопки управления.

Недостатки:
1. Шум при ISO 3200, в сравнении с Nikon D4 2012 г. выпуска - велик.
2. В тихом режиме, батарею жрёт, - но по другому, и быть не может...
3. Нет возможности сделать фото в режиме видеосъемки.
4. Неповоротный экран.

Комментарий:
Брал для съёмки фото и видео в сентябре 2017 г. До этого был, и есть 5Д М2. Разница конечно очень большая! До сих пор не нарадуюсь. Поразил автофокус для видео, - быстро, чётко, и по моему, с каким-то "логическим" мышлением работает. Нравятся и все остальные изменения! Ни разу не пожалел о покупке! Версия ПО: 1.0.4. Зависаний не было. Камеру однозначно рекомендую! Наконец-то Canon создал камеру, которую действительно можно покупать!

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