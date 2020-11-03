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Все детали, имеющие контакт с водой, выполнены из полностью безопасной для здоровья пищевой латуни. Дополнительный шланг для подключения к фильтру с...

Смеситель для кухни Lemark Luna LM4155C Все детали, имеющие контакт с водой, выполнены из полностью безопасной для здоровья пищевой латуни. Дополнительный шланг для подключения к фильтру с...

Смеситель для кухни Lemark Luna LM4111C - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме на данной странице.