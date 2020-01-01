Домашнее отбеливание зубов

Перед первым применением пасты следует плотно прикрутить к тюбику вместо колпачка LED-акселератор. Особый свет LED-акселератора активирует молекулы ActiluX и отбеливающий эффект значительно увеличивается. Небольшое количество пасты нанести на зубную щетку прополоскать рот водой. Для достижения максимального результата использовать 2-3 раза в день после еды. с помощью мягкого наконечника нанесите гель на эмаль. Рекомендовано применять 2- раза в день. чистить зубы 3-5 минут