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ИБП Powercom WOW-850U

Артикул: 55709
ИБП Powercom WOW-850U
6 770 руб. 
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+ 82 КэтКоинов
Артикул: 55709
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 2 года
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендPowercom
Тип товараИБП
Вес, кг3.6
Количество выходных разъёмов с питанием от батареи3
Форма выходного сигналаступенчатая аппроксимация синусоиды
Тип ИБПрезервный
Тип выходных разъемов питанияCEE 7 (евророзетка)
ПроизводствоКитай
Общее количество выходных разъёмов питания4
Максимальная поглощаемая энергия импульса920 Дж
Защита телефонной линииесть
Время переключения на батарею3 мс
Защита локальной сетиесть
Длина, см41
Выходная мощность850 ВА/425 Вт
Высота, см8.5
Входное напряжение165-275 В
Время работы при полной нагрузке13 мин
Ширина, см12
ИБП Powercom WOW-850U. 4 выходных разъема питания. Защита от пергрузки. Уровень шума - 40 дБ.


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ИБП Powercom WOW-850U - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 6770 руб., вам надо позвонить по телефону 8(846)300-23-63 в Самаре, или оформить покупку в личном кабинете.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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