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ИБП Powercom Imperial IMD-525AP 315Вт 525ВА черный

Артикул: 68231
  • Источник бесперебойного питания Powercom Imperial IMD-525AP 315Вт 525ВА черный - фото 1
  • Источник бесперебойного питания Powercom Imperial IMD-525AP 315Вт 525ВА черный - фото 2
Источник бесперебойного питания Powercom Imperial IMD-525AP 315Вт 525ВА черный - фото 1
Источник бесперебойного питания Powercom Imperial IMD-525AP 315Вт 525ВА черный - фото 2
6 450 руб. 
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+ 96 КэтКоинов
Артикул: 68231
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 2 года
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендPowercom
Тип товараИБП
Вес, кг5.8
Количество выходных разъёмов с питанием от батареи3
Форма выходного сигналаступенчатая аппроксимация синусоиды
Тип ИБПлинейно-интерактивный
Тип выходных разъемов питанияIEC320-C14
ПроизводствоКитай
Общее количество выходных разъёмов питания5
Максимальная поглощаемая энергия импульса460 Дж
Защита телефонной линииесть
Время переключения на батарею4 мс
Защита локальной сетиесть
Длина, см33.4
Выходная мощность525 ВА/315 Вт
Высота, см16.8
Входное напряжение165-300 В
Время работы при полной нагрузке13 мин
Ширина, см10.5
Источник бесперебойного питания Powercom Imperial IMD-525AP 315Вт 525ВА черный. Выходная мощность: 525 ВА. Производство: Китай.


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Самовывоз невозможен
ИБП Powercom Imperial IMD-525AP 315Вт 525ВА черный - купить по цене 6450 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(846)300-23-63 в Самаре. Доступен самовывоз и доставка.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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