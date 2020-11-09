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Монтировка Sky-Watcher AZ4 с алюминиевой треногой

Артикул: 221170
  • Монтировка Sky-Watcher AZ4 с алюминиевой треногой - фото 1
  • Монтировка Sky-Watcher AZ4 с алюминиевой треногой - фото 2
  • Монтировка Sky-Watcher AZ4 с алюминиевой треногой - фото 3
  • Монтировка Sky-Watcher AZ4 с алюминиевой треногой - фото 4
  • Монтировка Sky-Watcher AZ4 с алюминиевой треногой - фото 5
  • Монтировка Sky-Watcher AZ4 с алюминиевой треногой - фото 6
  • Монтировка Sky-Watcher AZ4 с алюминиевой треногой - фото 7
  • Монтировка Sky-Watcher AZ4 с алюминиевой треногой - фото 8
Монтировка Sky-Watcher AZ4 с алюминиевой треногой - фото 1
Монтировка Sky-Watcher AZ4 с алюминиевой треногой - фото 2
Монтировка Sky-Watcher AZ4 с алюминиевой треногой - фото 3
Монтировка Sky-Watcher AZ4 с алюминиевой треногой - фото 4
Монтировка Sky-Watcher AZ4 с алюминиевой треногой - фото 5
Монтировка Sky-Watcher AZ4 с алюминиевой треногой - фото 6
Монтировка Sky-Watcher AZ4 с алюминиевой треногой - фото 7
Монтировка Sky-Watcher AZ4 с алюминиевой треногой - фото 8
19 390 руб. 
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+ 640 КэтКоинов
Артикул: 221170
В наличии
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Официальная гарантия производителя — 3 года
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БрендSky-Watcher
Тип товараМонтировка
Особенностиалюминиевая тренога
Sky-Watcher AZ4 – это простая в управлении полувилочная монтировка для визуальных наблюдений. Эта модель позволяет перемещать трубу по азимуту и высоте. Монтировка отличается удобной конструкцией и небольшим весом. Sky-Watcher AZ4 – отличный выбор для начинающих астрономов. Точная механика гарантирует плавный ход оптической трубы. Монтировка снабжена специальным механизмом, регулирующим сопротивление в осях при повороте трубы. Модель оснащена удобной длиной ручкой управления. Для установки трубы используется стандартное крепление «ласточкин хвост». Легкая и прочная алюминиевая тренога обеспечивает устойчивое положение конструкции. Тренога снабжена лотком для аксессуаров. Высота ножек регулируется.


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Самовывоз невозможен
Монтировка Sky-Watcher AZ4 с алюминиевой треногой - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 19390 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(846)300-23-63 в Самаре, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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