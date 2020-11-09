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Монтировка Sky-Watcher EQ3 с алюминиевой треногой

Артикул: 221165
  • Монтировка Sky-Watcher EQ3 с алюминиевой треногой - фото 1
  • Монтировка Sky-Watcher EQ3 с алюминиевой треногой - фото 2
  • Монтировка Sky-Watcher EQ3 с алюминиевой треногой - фото 3
  • Монтировка Sky-Watcher EQ3 с алюминиевой треногой - фото 4
  • Монтировка Sky-Watcher EQ3 с алюминиевой треногой - фото 5
  • Монтировка Sky-Watcher EQ3 с алюминиевой треногой - фото 6
  • Монтировка Sky-Watcher EQ3 с алюминиевой треногой - фото 7
  • Монтировка Sky-Watcher EQ3 с алюминиевой треногой - фото 8
Монтировка Sky-Watcher EQ3 с алюминиевой треногой - фото 1
Монтировка Sky-Watcher EQ3 с алюминиевой треногой - фото 2
Монтировка Sky-Watcher EQ3 с алюминиевой треногой - фото 3
Монтировка Sky-Watcher EQ3 с алюминиевой треногой - фото 4
Монтировка Sky-Watcher EQ3 с алюминиевой треногой - фото 5
Монтировка Sky-Watcher EQ3 с алюминиевой треногой - фото 6
Монтировка Sky-Watcher EQ3 с алюминиевой треногой - фото 7
Монтировка Sky-Watcher EQ3 с алюминиевой треногой - фото 8
26 180 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Артикул: 221165
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БрендSky-Watcher
Тип товараМонтировка
Особенностиалюминиевая тренога
Жесткая экваториальная монтировка немецкого типа Sky-Watcher EQ3 прекрасно подходит для визуальных наблюдений и астрофотографии. Монтировка позволяет компенсировать суточное вращение – вы не упустите выбранный объект из поля зрения. Эта модель комплектуется надежной алюминиевой треногой. Червячные передачи по обеим осями дают возможность поворачивать оптическую трубу на 360°. Металлические координатные круги позволяют быстро навестись на интересующий вас объект, даже если его не видно в искатель – достаточно знать его небесные координаты. С помощью этой монтировки можно находить даже очень тусклые небесные тела. Если вы любите астрофотографию, монтировку можно дополнить моторными приводами по одной или по обеим осям (приобретаются отдельно). Тренога изготовлена из алюминия – это позволило сохранить устойчивость конструкции и при этом снизить ее вес. Тренога снабжена удобным лотком для аксессуаров.


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