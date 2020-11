Синхронизатор радио Falcon Eyes NEXT R приемник

Falcon Eyes NEXT R — дополнительный приемник для комплекта синхронизации Falcon Eyes NEXT, предназначен для беспроводного подключения дополнительной студийной или накамерной вспышки. Приемник подключается к вспышке с помощью «горячего» башмака (для студийных вспышек используется входящий в поставку штекер для синхронизации с разъемом 2,5 мм), работает от двух батареек ААА и запускает вспышку при получении сигнала от передатчика. Встроенная функция пробуждения из «спящего режима» обеспечит бесперебойную работу со вспышками. Приемник устанавливается на стойку, штатив или другую опору с помощью крепления «холодный» башмак с резьбой 1/4. NEXT R имеет возможность выбора одного из 16 каналов связи, что позволяет объединить осветители в группы (при условии использования нескольких приемников NEXT R). Скорость синхронизации до 1/320 секунды.