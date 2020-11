Синхронизатор радио Falcon Eyes Plus AP-TR TX3L (для Olympus EP1, EP2)

Plus AP-TR TX3L компактный радиосинхронизатор, в комплекте одно устройство, которое работает в режиме передатчика или приемника. Для работы с одним осветителем необходим комплект из 2 шт. Устройство предназначено для радиосинхронизации затвора камеры с импульсом вспышки, вынесенной на расстояние до 80 метров. Устройство оборудовано креплением горячий башмак - для подключения накамерной вспышке, креплением горячая ножка - для установки на камеру, резьбой 1/4 для крепления на опоре (стойка, штатив и т.д.), тремя разъемами микро-джек 2,5 мм - для передачи сигналов: от камеры, на вспышку, работа в режиме пульта управления камерой. Технология автоматического обнаружения анализирует состояние соединения синхронизатора радио Plus AP-TR для определения требуемого режима работы (передатчика или приемника). Устройство работает на выдержке синхронизации до 1/250 секунды, расстояние дистанционного управления составляет примерно 80 метров. 6 каналов позволят разделить осветители на несколько групп (при использовании нескольких приемников) и использовать их без срабатывания от других передатчиков подобного типа. Синхронизатор радио Plus AP-TR позволяет эффективно работать в различных условиях.