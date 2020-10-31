Halloween weekend! Halloween weekend — кошмарные скидки до 70%! Halloween weekend!
8(383)207-84-47
Поиск по сайту
Halloween weekend! Halloween weekend — кошмарные скидки до 70%! Halloween weekend!
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Личный кабинет
Каталог товаров
Каталог товаров
 
Главная Товары для дома и интерьера Сантехника Системы инсталляции Iddis Инсталляция рамная для подвесного унитаза Iddis Neofix NEO0000I32

Инсталляция рамная для подвесного унитаза Iddis Neofix NEO0000I32

Артикул: 88198
  • Инсталляция рамная для подвесного унитаза Iddis Neofix NEO0000I32 - фото 1
  • Инсталляция рамная для подвесного унитаза Iddis Neofix NEO0000I32 - фото 2
  • Инсталляция рамная для подвесного унитаза Iddis Neofix NEO0000I32 - фото 3
Инсталляция рамная для подвесного унитаза Iddis Neofix NEO0000I32 - фото 1
Инсталляция рамная для подвесного унитаза Iddis Neofix NEO0000I32 - фото 2
Инсталляция рамная для подвесного унитаза Iddis Neofix NEO0000I32 - фото 3
14 250 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Артикул: 88198
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
Поделиться:
Получить подарок
БрендIddis
Тип товараКомплект для унитаза
Креплениек капитальной стене
Кол-во режимов смыва2
Механизм смывамеханический
Длина, см50.6
Ширина, см19
Высота, см118
Вес, кг20
установка в капитальную стену, кнопка смыва приобретается отдельно


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Водонагреватели, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые гидромассажные панели, Душевые ограждения, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, Инсталляции для унитаза, Инсталляции с унитазом в комплекте, Кнопки смыва для инсталляции, Узкие инсталляции, Инсталляции для приставного унитаза, Чёрные кнопки смыва, Инсталляции для унитаза Geberit, Кнопки слива для инсталляции Geberit, Кнопки смыва для инсталляции Grohe, Инсталляции Grohe Rapid SL.


Для добавления отзыва войдите в личный кабинет

Отзывы
Отзыв - отличная возможность поделиться с другими
информацией о товаре на основе своего опыта.
Станьте первым, кто оставил отзыв.

Оставить отзыв

Самовывоз невозможен
Инсталляция рамная для подвесного унитаза Iddis Neofix NEO0000I32 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

Похожие товары

Быстрая и надежная доставка в вашем городеБыстрая и надежная доставка в вашем городе
Удобные способы оплаты онлайн или при полученииУдобные способы оплаты онлайн или при получении
Весь ассортимент сертифицирован для РФВесь ассортимент сертифицирован для РФ
Отличный сервис и официальная гарантияОтличный сервис и официальная гарантия
КотоФото
Принимаем банковские карты
Принимаем банковские карты
Банк-партнер
Банк-партнер
Яндекс.Маркет
Мы на Яндекс.Маркете

Телефон для звонков в Новосибирске

8 (383) 207-84-47

Круглосуточная горячая линия

8 (800) 505-43-75Звонок по России бесплатный

Электронная почта

info@kotofoto.ru

Интернет-гипермаркет актуальных товаров «КотоФото»© 2008–2020. Все цены указаны в рублях РФ.
Наши реквизиты для юридических лицПолитика конфиденциальностиКарты сайта
Загрузка...
Загрузка...