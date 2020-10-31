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Душевой шланг Iddis A50211 1.5

Артикул: 87949
Описание товара скоро будет готово,
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
720 руб. 
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Артикул: 87949
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 3 года
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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Коллекция Shower Hose
filter_noneТовар входит в коллекцию Shower Hose

Коллекция Shower Hose

БрендIddis
Тип товараДушевые шланги
Материалметалл
Длина шланга150 см
Вес, кг0.31
Высота, см3
Длина, см150
Ширина, см3
Шланг для душа. Нержавеющая сталь. Уплотнительное кольцо для четкости фиксации лейки в держателе. Комплектация две конические гайки. прокладка с фильтром 300 мкм.


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Самовывоз невозможен
Душевой шланг Iddis A50211 1.5 - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 720 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(383)207-84-47 в Новосибирске.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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