Массажер для ног Gezatone Bio Sonic Amg709

Пневмомассажер для ног Light Feet – залог здоровья и красоты Ваших! Как часто после долго дня Ваши ноги отекают, ноют, становятся тяжелыми и гудят? Эти явления связаны с множеством факторов: неудобная обувь, высокий каблук, вождение автомобиля, малоподвижный образ жизни провоцируют застой крови и лимфы в нижних конечностях. К сожалению, отеки и тяжесть в ногах не так безобидны, как кажется, ведь если с этим никак не бороться, то может развиться варикозная болезнь вен. Противостоять этому Вам поможет такой популярный метод массажа, лимфодренажа и стимуляции кровообращения как прессотерапия для ног. И для этого Вам не придется идти в клинику, ведь можно купить пневмомассажер для ног Gezatone AMG709 и проводить целебные процедуры прямо у себя дома! Домашний аппарат для прессотерапии и лимфодренажа ног Light Feet – удобство, комфорт и непревзойденная эффективность! Компрессионный массажер для ног AMG709 это портативный прибор для прессотерапии икроножных мышц и стоп, специально разработанный для проведения процедур в домашних условиях. Прибор имеет форму сапожек, который надевают на ноги и удобно крепятся с помощью широких липучек. Аппарат нежно сжимает ноги по направлению от периферии к центру, создавая эффект компрессии. Два режима интенсивности прессмасажа позволяют выбрать оптимальный именно для Вас, чтобы Вы могли достичь отличных результатов. Таймер воздействия запрограммирован на 15 минутную процедуру, которой достаточно, чтобы снять спазм, устранить отеки и улучшить общее самочувствие. Домашний аппарат для прессотерапии и лимфодренажа ног AMG709 работает от сетевого адаптера, что позволяет поддерживать оптимальную интенсивность воздействия и не требует замены батареек. Прессотерапия – что это такое? Прессотерапия – это методика массажного воздействия на кожу и подкожные ткани путем изменения давления воздуха, которое приводит к усилению циркуляции крови и лимфы в данной области, снятию спазма мышц, улучшению работы сосудов. Эта технология очень востребована в салонах, ведь она прекрасно снимает отеки, снимает спазм мышц, возвращает им нормальный тонус, стимулирует местное кровоснабжение. К счастью, теперь методика компрессионного массажа не требует больших затрат и посещений профессиональных массажных кабинетов – ведь с массажером Light Feet можно проводить прессотерапию стоп дома и даже на работе! Регулярный прессмассаж способствует очищению тканей и сосудов от продуктов метаболизма, поддерживает оптимальный водно-солевой баланс, не только снимая уже появившиеся отеки, но и предотвращая застой жидкости в ногах. Эффекты компрессионного массажа ног: Аппарат прессотерапии Light Feet позволяет быстро снять отеки и тяжесть в ногах. Благодаря компрессии улучшается приток крови к проблемным участкам, улучшается работа сосудов. Прессотерапия – это отличный лимфодренаж и профилактика варикозного расширения вен. Массажер для ног электрический Light Feet AMG709 быстро устраняет спазм мышц, помогая расслабиться и восстановить работоспособность. Компрессионный массаж ног при варикозе на начальных стадиях позволяет значительно улучшить состояние вен, избавиться от отеков и застоя крови. (при сильном варикозе необходимо проконсультироваться с врачом перед использованием прибора!) Аппараты для прессотерапии в домашних условиях рекомендуются для использования: Тем, кто страдает от ощущения тяжести в ногах после рабочего дня! Тем, кто долгое время проводит на ногах: продавцам-консультантам, парикмахерам и т.д. Тем, кто часто и подолгу находится за рулем. Тем, кто ведет малоподвижный образ жизни. Тем, кого беспокоят отеки и одутловатость нижних конечностей. Тем, кто хочет предотвратить развитие варикоза. Тем, кто любит обувь на высоких каблуках. Тем, кто заботится о здоровье и красоте своих ног! Забудьте о тяжести и отеках в ногах, ощутите забытую легкость и предотвратите развитие варикоза. А поможет Вам в этом удобный, стильный и компактный пневмомассажер для ног Gezatone Light Feet AMG709! Массажер для прессотерапии ног: противопоказания и ограничения. Беременность Наличие электронных медицинских устройств в организме, как, например, кардиостимулятор. Туберкулез Флебит или тромбоз вен. Диабет. Наличие медицинских искусственных частей ног, имплантатов или винтов внутри. Дисфункция суставов, как например, ревматизм, молоткообразный палец стопы, подагра или остеопороз. Высокий риск развития повышенной свертываемости крови вследствие каких-либо причин. Внимание! Массаж должен быть умеренно сильным, приятным и успокаивающим. Если Вы почувствуете боль или дискомфорт, сразу же прекратите процедуру и проконсультируйтесь с врачом. Технические характеристики: Блок питания: 100-240 В 50/60 Гц; ВЫХОД: 6,0 В 1,0A Номинальная мощность: 6 Вт. Давление воздуха при высокой интенсивности: 26 кПа ± 2 кПа Давление воздуха при низкой интенсивности: 16 кПа ± 2 кПа Рабочая температура: ＋10～＋40 при относит.влажности 30～85％ Температура хранения: -20～+60 при относит.влажности 10～95％ Производитель: GEZANNE I.T.C. /Жезанн. Адрес: Saint Avertin 39 rue des Granges Galand, Франция Гарантийный срок эксплуатации – 1 год со дня продажи.