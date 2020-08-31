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Ингалятор (небулайзер) Omron С24

(9)
Артикул: 83184
Ингалятор (небулайзер) Omron С24
3 740 руб. 
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+ 58 КэтКоинов
Артикул: 83184
В наличии
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БрендOmron
Тип товараИнгалятор (небулайзер)
Адаптер питанияесть
Питание от батареек или аккумуляторанет
Питание от сетида
Тип ингаляторакомпрессорный
Тип маскивзрослая, детская
Вес, кг0.27
Высота, см7.2
Длина, см14.2
Емкость резервуара для лекарства, мл7
ПроизводствоКитай
Сумка в комплектенет
Ширина, см9.8

Ингалятор Omron С24 представляет собой компрессорный небулайзер, предназначенный для лечения и профилактики заболеваний дыхательных путей. Его действие положительно сказывается как на верхних, так и на глубоких и средних дыхательных органах. Благодаря способности дробления лекарственных препаратов, отваров или настоек в мелкодисперсный пар, лекарственные вещества проникают глубоко и эффективно воздействуют на пораженные участки. Ингалятор Omron С24 подходит как для детей, так и для взрослых - в комплекте имеется две маски различных размеров.

Особенности:
  • Работает почти бесшумно;
  • Небольшой вес и компактные размеры;
  • Подходит для любых лекарственных средств;
  • Прост в управлении;
  • Может использоваться как для взрослых, так и для детей.
Комплектация:
  • Ингалятор Omron С24;
  • Небулайзерная камера;
  • Воздуховодная трубка (ПВХ, 100 см);
  • Загубник;
  • Насадка для носа;
  • Маска для взрослых (ПВХ);
  • Маска для детей (ПВХ);
  • Запасные воздушные фильтры (5 шт.);
  • Адаптер переменного тока;
  • Сумка для хранения;
  • Упаковка.

Видеообзор на Ингалятор (небулайзер) Omron С24

Видеообзор Ингалятор (небулайзер) Omron С24


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Рейтинг: 5 на основе 9 отзывов
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31.08.2020
Достоинства:
Компактный, легкий небулайзер Omron C24, выполнен из качественного пластика, маски отлично прилегают к лицу. Также есть в комплекте взрослая, дестская маска. Удобная сумкачехол в комплекте обеспечит защиту и чистоту прибора при транспортировке.

Недостатки:
Не обнаружил

Комментарий:
Берите не пожалеете, рекомендую к покупке!!


03.05.2020
Источник: Яндекс Маркет
Достоинства:
тихий, компактный

Недостатки:
пока не обнаружила

Комментарий:
все просто и быстро , маска детская удобная. хорошо что в комплектации есть ещё насадка для носа и загубник.


03.05.2020
Источник: Яндекс Маркет
Достоинства:
Прост в использовании, лёгкий, подходит для взрослых и для детей, есть соответствующие маски в комплекте, работает от сети.

Недостатки:
Не обнаружено.

Комментарий:
Взяли Омрон на 2 маски – для взрослых и детей. Активно его используем, при первых тревожных симптомах, как говорится. Болеют оба значительно реже. Просто наше спасение. Всем рекомендую.


03.05.2020
Источник: Яндекс Маркет
Достоинства:
Компактный, легкий, можно брать с собой в поездки. Тихий, хорошо распыляет.

Недостатки:
Не обнаружила

Комментарий:
Пользуюсь меньше месяца, надеюсь не подведет и дальше.


25.04.2019
Источник: Яндекс Маркет
Достоинства:
Довольно понятная и удобная конструкция

Комментарий:
Плотность пара невысокая. Особенно, сравнивая с советскими приборам в отделениях физиотерапии, когда можно было спрятаться в тумане))


28.01.2019
Достоинства:
Компактный, чехол в комплекте, не сильно шумный, 2 размера масок, длинный провод питания и трубка от ингалятора к маске.

Недостатки:
Если у вас есть небулайзер - значит Вы болеете, а болеть плохо=(
А так не выявлено.

Комментарий:
Пользуемся всей семьей когда болеем, сын в 2,5 года мужественно дышит ртом пять минут, первый раз со слезами на глазах, а дальше уже помогает собирать его, забирается на стул и одевает маску. К прибору вопросов никаких. Покупал по самой низкой цене на рынке в прошлом году.


13.05.2018
Источник: Яндекс Маркет
Достоинства:
Дизайн, известный бренд, качественный аэрозоль, подходит для детей и пожилых людей.

Недостатки:
не нашла

Комментарий:
Советую приобрести компрессорный небулайзер OMRON NE C24. Нам подарили его, когда ребенку был годик, сейчас нам 3,5 года, состояние отличное, работает на "УРА". В комплекте идет чехол, маска детская и взрослая, загубник. Благодаря небулайзеру, у нас кашель проходит незаметно, также лечим и носик. Очень легко собирается, также прост и в чистке. Что мне нравится, что лекарство используется все. Хоть заболел ребенок или кто-то взрослый, небулайзер вылечит всех, так как в комплекте идут 2 маски, одна детская, другая для взрослых.
Советую, очень хорошая вещь, я поняла это сразу, когда ребенок пошел в садик.


13.05.2018
Источник: Яндекс Маркет
Достоинства:
Дизайн, известный бренд, качественный аэрозоль, подходит для детей и пожилых людей.

Недостатки:
не нашла

Комментарий:
Советую приобрести компрессорный небулайзер OMRON NE C24. Нам подарили его, когда ребенку был годик, сейчас нам 3,5 года, состояние отличное, работает на "УРА". В комплекте идет чехол, маска детская и взрослая, загубник. Благодаря небулайзеру, у нас кашель проходит незаметно, также лечим и носик. Очень легко собирается, также прост и в чистке. Что мне нравится, что лекарство используется все. Хоть заболел ребенок или кто-то взрослый, небулайзер вылечит всех, так как в комплекте идут 2 маски, одна детская, другая для взрослых.
Советую, очень хорошая вещь, я поняла это сразу, когда ребенок пошел в садик.


13.05.2018
Источник: Яндекс Маркет
Достоинства:
Прост в использовании, лёгкий, подходит для взрослых и для детей, есть соответствующие маски в комплекте, работает от сети.

Недостатки:
Не обнаружено.

Комментарий:
Купили чуть больше 2-х лет назад, когда сын пошёл в садик. Стал часто болеть, а самое печальное, что стала болеть вместе с ним моя бабушка, которая живёт с нами. Только, если сын иногда обходился просто противовирусными, бабушка выздоравливала только на антибиотиках. Решили купить небулайзер по совету врача. Взяли Омрон на 2 маски – для взрослых и детей. Активно его используем, при первых тревожных симптомах, как говорится. Болеют оба значительно реже. Просто наше спасение. Всем рекомендую.

Самовывоз невозможен
Ингалятор (небулайзер) Omron С24 - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 3740 руб., позвонив по телефону 8(383)207-84-47 в Новосибирске, или оформив покупку через корзину.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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