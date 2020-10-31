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Предназначена для сверления отверстий в различных материалах и завинчивания и вывинчивания шурупов и винтов при сборочно-разборочных работах. D-образная рукоятка с возможностью поворота на 360°, доплнительная рукоятка и мягкие накладки .

Дрель Bosch GBM 1600 RE (6011B0000) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме на данной странице.