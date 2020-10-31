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Ингалятор паровой B.Well WN-118

Артикул: 73206
  • Ингалятор паровой B.Well WN-118 - фото 1
  • Ингалятор паровой B.Well WN-118 - фото 2
  • Ингалятор паровой B.Well WN-118 - фото 3
  • Ингалятор паровой B.Well WN-118 - фото 4
Ингалятор паровой B.Well WN-118 - фото 1
Ингалятор паровой B.Well WN-118 - фото 2
Ингалятор паровой B.Well WN-118 - фото 3
Ингалятор паровой B.Well WN-118 - фото 4
2 430 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 73206
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендB.Well
Тип товараИнгалятор паровой
Адаптер питаниянет
Питание от батареек или аккумуляторанет
Питание от сетида
Тип ингаляторапаровой
Тип маскивзрослая, детская
Вес, кг0.56
Высота, см23.5
Длина, см26
Емкость резервуара для лекарства, мл80
ПроизводствоКитай
Сумка в комплектенет
Ширина, см9
Паровой ингалятор B.Well WN-118, Чудопар, применяется для лечения и профилактики методом ингаляционной терапии инфекционных, простудных и хронических заболеваний органов верхних дыхательных путей. В паровом ингаляторе B.Well WN-118 можно применять лекарства, предназначенные для небулайзерной терапии, в том числе маслосодержащие растворы и эфирные масла, вещества и растворы содержащие взвешенные частицы (отвары, суспензии, настои и т.д.), только перед использованием обязательно процедить. Тип лекарственного средства, дозу и режим введения может назначить только лечащий врач.

Комплектация:
  • Паровой ингалятор B.Well WN-118
  • Емкость для лекарств
  • Маска для ингаляции
  • Маска для косметических процедур
  • Игла для очистки выпускных отверстий
  • Гарантийный талон
  • Руководство по эксплуатации на русском языке


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Самовывоз невозможен
Ингалятор паровой B.Well WN-118 - по цене 2430 руб. в Новосибирске. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(383)207-84-47 в Новосибирске. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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