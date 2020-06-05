Наушники Sony MDR-ZX110AP Black

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|Бренд
|Sony
|Тип товара
|Наушники
|Микрофон
|нет
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05.06.2020
Качество звука, цена, долговечность, уши не болят от ношения этих наушников (я к тому же очки ношу).
Недостатки:
Нет.
Комментарий:
Не понимаю, почему многие пишут, что уши болят, ибо у меня и моего знакомого с этим все в порядке, это огромный плюс.
05.06.2020
хороший звук. вроде как даже басы есть. кнопка пауза, микрофон.
Недостатки:
нет
Комментарий:
у меня есть другая модель наушников сони (без микрофона). эти лучшего качества, и лучше качество звука