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МФУ лазерное HP LaserJet Enterprise 700 M725dn (CF066A)

Артикул: 62108
Описание товара скоро будет готово,
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
273 400 руб. 
Купить
+ 1240 КэтКоинов
Артикул: 62108
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Этот товар можно купить в кредит 
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендHP
Тип товараМФУ лазерное
Технология печати: лазерный / Формат печати: A3 / Разрешение печати (ч/б): 1200x1200dpi / Тип печати: черно-белый / Размещение: настольный / Встроенный ЖК-дисплей: цветной / Сканер: да / Копировальный аппарат: да / Факсимильный аппарат: опция / Скорость печати ЧБ A4 (до): 41 стр/мин / Печать на карточках: ДА / Печать на пленке: ДА / Печать на конвертах: ДА / Тип сканирующего устройства: планшетный/протяжной: Стандартное разрешение сканирования 600x600 / Максимальный формат сканирования: A3 / Максимальный формат копирования: A3 / Количество картриджей:1 / Количество цветов: 1 / Интерфейс USB: ДА / Интерфейс RJ-45: ДА / Вес: 54.11 кг / Размеры: 614x609x649мм / Цвет МФУ: серый / Срок гарантии: 12 мес.


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Самовывоз невозможен
МФУ лазерное HP LaserJet Enterprise 700 M725dn (CF066A) - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 273400 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(383)207-84-47 в Новосибирске, или оформите покупку через корзину.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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