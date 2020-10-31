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ИБП APC Smart-UPS SRT SRT10KRMXLI 6U

Артикул: 55810
ИБП APC Smart-UPS SRT SRT10KRMXLI 6U
601 100 руб. 
Купить
+ 3113 КэтКоинов
Артикул: 55810
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 2 года
Этот товар можно купить в кредит 
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендAPC
Тип товараИБП
Вес, кг112
Максимальная поглощаемая энергия импульса480 Дж
Форма выходного сигналасинусоида
Тип ИБПс двойным преобразованием
Тип выходных разъемов питанияIEC-320-C19
Тип выходных разъемов питанияIEC 320 C13 (компьютерный)
ПроизводствоФилиппины
Общее количество выходных разъёмов питания10
Количество выходных разъёмов с питанием от батареи10
Время работы при полной нагрузке3.8 мин
Защита телефонной линиинет
Защита локальной сетинет
Длина, см71.5
Выходная мощность10000 ВА/10000 Вт
Высота, см43
Входное напряжение230-400 В
Ширина, см26.5
ИБП APC Smart-UPS SRT SRT10KRMXLI 6U. Выходная мощность - 10000 ВА. Входное напряжение - 230-400 В. 10 выходных розеток.


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Самовывоз невозможен
ИБП APC Smart-UPS SRT SRT10KRMXLI 6U - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 601100 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(383)207-84-47 в Новосибирске.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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