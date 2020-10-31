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Уличный светильник Arte lamp Atlanta A1041AL-1BG

Артикул: 53322
Уличный настенный светильник Arte Lamp ATLANTA A1041AL-1BG
2 530 руб. 
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+ 116 КэтКоинов
Артикул: 53322
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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Коллекция ATLANTA
filter_noneТовар входит в коллекцию ATLANTA
БрендArte Lamp
Тип товараУличное освещение
Тип осветительного приборанастенный
Количество ламп1
Тип цоколяE27
Максимальная мощность лампы, Вт100
Материал плафонастекло
Высота, см55
Длина, см16
Ширина, см23
Уличный настенный светильник. Материал арматуры: Алюминий. Страна-производитель: Италия.


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Уличный светильник Arte lamp Atlanta A1041AL-1BG - этот товар вы можете купить по цене 2530 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(383)207-84-47 в Новосибирске.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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