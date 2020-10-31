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Настольная лампа Arte lamp Pinocchio A5700LT-1WH

Артикул: 52646
  • Настольный светильник Arte Lamp PINOCCIO A5700LT-1WH - фото 1
  • Настольный светильник Arte Lamp PINOCCIO A5700LT-1WH - фото 2
  • Настольный светильник Arte Lamp PINOCCIO A5700LT-1WH - фото 3
Настольный светильник Arte Lamp PINOCCIO A5700LT-1WH - фото 1
Настольный светильник Arte Lamp PINOCCIO A5700LT-1WH - фото 2
Настольный светильник Arte Lamp PINOCCIO A5700LT-1WH - фото 3
6 570 руб. 

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5 640 руб. 

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Артикул: 52646
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Этот товар можно купить в рассрочку от 274 руб./месяц 
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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Коллекция Pinocchio
filter_noneТовар входит в коллекцию Pinocchio

Коллекция Pinocchio

БрендArte Lamp
Тип товараНастольные светильники
Тип светильникадля рабочего места
Стильмодерн
Тип цоколяE27
Тип крепленияподставка
Количество ламп1
Выключатель на корпусенет
Регулировка яркостинет
Максимальная мощность лампы, Вт60
Материал основаниядерево/металл
Материал плафона/абажуратекстиль
Высота, см63
Длина, см55
Ширина, см55
Вес, кг1.87
Материал арматуры – металл, дерево. Плафон – текстиль. Мощность 60 W. Лампы накаливания, энергосберегающая, светодиодная


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Настольная лампа Arte lamp Pinocchio A5700LT-1WH - этот товар вы можете купить по цене 6570 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(383)207-84-47 в Новосибирске.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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