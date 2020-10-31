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Бра Arte lamp Alice A3579AP-1AB

Артикул: 52268
Бра Arte Lamp ALICE A3579AP-1AB
5 990 руб. 

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5 980 руб. 

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Артикул: 52268
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Этот товар можно купить в рассрочку от 250 руб./месяц 
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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Коллекция Alice
filter_noneТовар входит в коллекцию Alice
БрендArte Lamp
Тип товараНастенные светильники
Тип светильникабра
Стильклассика
Количество ламп1
Тип цоколяE14
Максимальная мощность лампы, Вт60
Материал основанияметалл
Материал плафона/абажуратекстиль
Высота, см26
Длина, см21
Ширина, см18
Вес, кг1.7
Бра (настенный светильник) Arte Lamp Alice A3579AP-1AB. Максимальная мощность лампы - 60W. Тип цоколя - E14. Материал арматуры: Металл. Материал плафонов: Ткань.


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Самовывоз невозможен
Бра Arte lamp Alice A3579AP-1AB - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 5990 руб., вам надо позвонить по телефону 8(383)207-84-47 в Новосибирске, или оформить покупку в личном кабинете.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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