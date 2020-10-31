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Настольная лампа Arte lamp Sphere A6025LT-1WH

Артикул: 52109
  • Светильник настольный Arte Lamp SPHERE A6025LT-1WH - фото 1
  • Светильник настольный Arte Lamp SPHERE A6025LT-1WH - фото 2
Светильник настольный Arte Lamp SPHERE A6025LT-1WH - фото 1
Светильник настольный Arte Lamp SPHERE A6025LT-1WH - фото 2
3 040 руб. 

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2 410 руб. 

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Артикул: 52109
В наличии
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Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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Коллекция Sphere
filter_noneТовар входит в коллекцию Sphere
БрендArte Lamp
Тип товараНастольные светильники
Тип цоколяE27
Количество ламп1
Выключатель на корпусенет
Максимальная мощность лампы, Вт60
Материал плафона/абажурастекло
Высота, см25
Длина, см25
Ширина, см25
Вес, кг1.4
Материал арматуры – пластик. Плафон – стекло. Мощность 60 W. Лампы накаливания, энергосберегающая, светодиодная


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Самовывоз невозможен
Настольная лампа Arte lamp Sphere A6025LT-1WH - стоимость товара 3040 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(383)207-84-47 в Новосибирске, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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