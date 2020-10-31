Снегоуборщик Huter SGC 8100 (70/7/3)

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Huter
|Тип товара
|Снегоуборщик бензиновый
|Электростартер
|да
|Регулировка положения снегозаборника
|механическая
|Число тактов работы бензинового двигателя
|4
|Тип привода
|колесный
|Тип двигателя
|бензиновый
|Самоходность
|есть
|Родина бренда
|Германия
|Объём топливного бака, л
|6.5
|Объем топливного двигателя
|337 куб. см
|Мощность топливного двигателя
|11 л. с.
|Максимальная дальность выброса снега
|15 м
|Задний ход
|есть
|Наличие фары
|есть
|Ширина захвата, мм
|740
|Высота захвата, мм
|510
|Длина, см
|93
|Ширина, см
|82
|Высота, см
|77
|Вес, кг
|84
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