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Мойка Huter М135-НР (70/8/13)

Артикул: 51043
Мойка Huter М135-НР (70/8/13)
6 490 руб. 

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6 170 руб. 

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Артикул: 51043
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендHuter
Тип товараМойки высокого давления
Максимальное давление135 бар
Производительность360 л/ч
Подогрев водыесть
Грязевая фреза в комплектенет
Возможность забора воды из емкостинет
Возможность использовать моющее средствоесть
Функция автоматического отключениянет
Длина, см32
Высота, см84
Ширина, см31
Вес, кг7.25
Мойка Huter М135-НР (70/8/13). Максимальное давление: 135 бар. Производитель: Германия.


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Мойка Huter М135-НР (70/8/13) - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 6490 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(383)207-84-47 в Новосибирске.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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