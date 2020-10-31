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Сверлильный станок Bosch PBD 40 (0603B07000)

Артикул: 37896
Сверлильные станки Bosch PBD 40 (0603B07000)
29 910 руб. 
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Артикул: 37896
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 2 года
Этот товар можно купить в кредит 
Этот товар можно купить в рассрочку от 4 985 руб./месяц 
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендBosch
Тип товараСверлильный станок
Вес, кг11.2
Высота пропила125 мм
Высота, см80
Длина, см30
Количество скоростей2
Комплект поставкиPBD 40, Торцевой ключ, Зажим, Параллельный упор, Руководство пользователя.
Мощность710 Вт
Скорость вращения200-850/2500 об/мин
Уровень шума77 дБ
Ширина, см35
Станок сверлильный BOSCH PBD 40 предназначен для точного сверления отверстий в металле или дереве. Оборудование оснащено электронной индикацией частоты вращения и глубины сверления. Точная регулировка частоты (в зависимости от материала и глубины отверстия), позволяет применять BOSCH PBD 40 в мелкосерийном производстве.

Технические характеристики сверлильного станка BOSCH PBD 40:

    Номинальная мощность: 710 Вт;
    Редуктор: 2-скоростной;
    Обороты: 200–850 об./мин; 600–2500 об./мин;
    Патрон: быстрозажимной;
    Диаметр хвостовика: 1,5-13 мм;
    Диаметр сверления в металле (макс.): 13 мм;
    Диаметр сверления в дереве (макс.): 40 мм;
    Регулирование глубины сверления до: 125 мм;
    Лазерный диод: 650 нм, <1 мВт;
    Светодиодное локальное освещение
    Класс лазера: 2;
    Высота подъема: 90 мм;
    Константная электроника;
    Информационный цифровой дисплей;
    Размеры стола: 330x350 мм;
    Вес: 20 кг;
    Гарантия: 1 год.

Описание станка сверлильного BOSCH PBD 40

Двухскоростной редуктор позволяет подобрать оптимальную скорость и необходимое усилие для качественного сверления. В зависимости от положения поворотного выключателя, обеспечивается высокая мощность (1-я скорость) или повышенная частота вращения (2-я скорость).

Сверло в патроне крепится без помощи ключа, сверло подтягивается автоматически. Стопорное кольцо гарантирует надежную блокировку сверла.

Для простого и точного сверления применяется встроенный лазер.

Для более комфортной работы станок оснащен светодиодным освещением рабочей поверхности.

Быстроразъемный зажим позволит надежно зафиксировать даже заготовки круглого сечения. Точное и надежное позиционирование заготовки обеспечивается параллельным упором и большой рабочей пластиной.

Максимальный контроль и удобство придает встроенная рукоятка и мягкая прорезиненная накладка поворотного колеса-маховика.

Ограничитель глубины устанавливает необходимую глубину сверления.

Массивная опорная плита из алюминия обеспечивает станку необходимую устойчивость. Направляющие пазы позволяют применять дополнительную оснастку.


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Сверлильный станок Bosch PBD 40 (0603B07000) - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 29910 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(383)207-84-47 в Новосибирске, или оформите покупку через корзину.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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