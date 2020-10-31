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Радиатор масляный Ресанта ОМ-5Н

Артикул: 35763
  • Масляный радиатор Ресанта ОМ- 5Н (1 кВт) - фото 1
  • Радиатор масляный Ресанта ОМ- 5Н (1 кВт) - фото 2
  • Радиатор масляный Ресанта ОМ- 5Н (1 кВт) - фото 3
Масляный радиатор Ресанта ОМ- 5Н (1 кВт) - фото 1
Радиатор масляный Ресанта ОМ- 5Н (1 кВт) - фото 2
Радиатор масляный Ресанта ОМ- 5Н (1 кВт) - фото 3
2 790 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Артикул: 35763
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БрендРесанта
Тип товараМасляный радиатор
Количество секций5
Мощность обогрева1000 Вт
Напряжение220 В
Площадь обогрева10 кв.м
Регулировка мощностиесть
Таймернет
Термостатесть
Управлениемеханическое
Защита от мороза, отключение при перегревеесть
Тип установкиНапольный
Вес, кг5,7
масляный радиатор, мощность обогрева 1000 Вт, механическое управление, защита от перегрева


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