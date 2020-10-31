Стабилизатор Ресанта СПН-900

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|Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
|Бренд
|Ресанта
|Тип товара
|Стабилизатор
|Входное напряжение
|90 - 260
|Тип
|релейный
|Установка
|настенный
|Активная мощность
|900
|Максимальное входное напряжение, В
|260
|Минимальное входное напряжение, В
|90
|Отображение информации
|цифровой
|Полная мощность
|900
|Вес, кг
|4
|Высота, см
|23
|Длина, см
|20,6
|Ширина, см
|13,3
Диапазон входного напряжения, В
90-260
Номинальная величина выходного напряжения, В
220±8%
Номинальная мощность при Uвх≥190 В (кВт)
0,9
Рабочая частота (Гц)
50 / 60
КПД, при нагрузке 80% не менее
|97
Точность поддержания выходного напряжения (%)
|8
Масса нетто (кг)
|4
Охлаждение
|естественное
Время регулирования (мс)
|5-7
Искажение синусоиды
|отсутствует
|Высоковольтная защита (В)
260±5
Класс защиты
IP 20 (негерметизирован)
Габаритные размеры, Д×Ш×В (мм)
206х133х230
Рабочая температура окружающей среды (оС)
|0-45
Относительная влажность воздуха, не более (%)
|80