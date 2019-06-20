Сварочный аппарат инверторный Ресанта па САИПА-165

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|Бренд
|Ресанта
|Тип товара
|Сварочный аппарат инверторный
|Продолжительность включения при максимальном токе
|70%
|Степень защиты
|IP21
|Тип выходного тока
|постоянный
|Типы сварки
|полуавтоматическая сварка (MIG/MAG)
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20.06.2019
Компактный сварочный аппарат, много места не занимает. Подача проволоки автоматическая, швы ровные. Защита от перегрева. Легкое и понятное управление, не нужно ломать голову и постоянно заглядывать в инструкцию. Аппарат не тяжелый по весу и его легко транспортировать.
Недостатки:
их нет
Комментарий:
на практике оказалось, что этот сварочный аппарат можно использовать не только для сварки кузовов, но и просто по хозяйству (ремонтировал капот авто, варил забор на даче)