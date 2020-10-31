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Мотопомпа бензиновая Huter MP-50

Артикул: 35640
Мотопомпа Huter MP-50
9 970 руб. 
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+ 162 КэтКоинов
Артикул: 35640
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендHuter
Тип товараМотопомпа бензиновая
Тип двигателябензиновый
Объём двигателя, см3163
Объём топливного бака, л3.6
Мощность двигателя5.5 л. с.
Производительность600 л/мин.
Длина, см48.5
Ширина, см38
Высота, см40
Вес, кг23
Мотопомпа Huter MP 50 предназначена для перекачивания больших объемов жидкости. Благодаря бензиновому двигателю агрегат не зависим от электрической сети. Топливный бак, рассчитанный на 3.6 л, гарантирует продолжительную работу без прерывания для дозаправки. Благодаря металлической раме механизм мотопомпы защищен от повреждений.


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Самовывоз невозможен
Мотопомпа бензиновая Huter MP-50 - стоимость товара 9970 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(383)207-84-47 в Новосибирске, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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