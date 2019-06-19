Мойка Huter W105-Р

|Безопасный возврат 14 дней
|Официальная гарантия производителя — 1 год
Покупая в КотоФото - вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
|Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
|Бренд
|Huter
|Тип товара
|Мойки высокого давления
|Максимальное давление
|105 бар
|Производительность
|342 л/ч
|Подогрев воды
|нет
|Грязевая фреза в комплекте
|нет
|Возможность забора воды из емкости
|есть
|Возможность использовать моющее средство
|нет
|Функция автоматического отключения
|есть
|Длина, см
|35
|Высота, см
|46
|Ширина, см
|25
|Вес, кг
|5.3
Телефон для звонков в Новосибирске
Круглосуточная горячая линия
8 (800) 505-43-75Звонок по России бесплатный
Электронная почта
Для добавления отзыва войдите в личный кабинет
19.06.2019
1) Возможность забора воды из емкости была для меня на 1 месте: привез к гаражу воды в фляге на тачке, запитал Хутера из нее и в путь! Большинству минимоек нужен напор уже на входе, иначе они работать не будут.
2) На втором - помпа мойки должна быть не пластиковой - это очень важно, а только сугубо металлической. За эти деньги в основном у всех мини-моек пластиковые. Но не у Хутера.
3) И третье (а может и первое) - это цена! Всегда, если что можно поднять руку вверх и сказать: ну и ...черт с ней! - и не будет обидно.
Недостатки:
Бачок для шампуня использовал один только раз. Потом решил поступать оптимальнее: шампунь (пару колпачков) выливаю прямо в флягу с водой и мою все, что попадется под струю и не успеет убежать! )))
Комментарий:
Агрегат действительно зачетный. Его я выбирал, прочтя много интернетов, сравнив десятки моделей в этой ценовой категории.