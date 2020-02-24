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Бензиновый триммер Huter GGT-800T

(1)
Артикул: 35614
Бензиновый триммер Huter GGT-800T
6 050 руб. 
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+ 88 КэтКоинов
Артикул: 35614
В наличии
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БрендHuter
Тип товараТриммер бензиновый
Колесанет
Комплектациядиск/нож, плечевой ремень, катушка с леской
Обороты двигателя7500 об/мин
Рабочий объем26 куб.см
Тип двигателябензиновый
Топливный бакна 0.7 л
Уровень шума96 дБ
Ширина скашивания25 см
Штангапрямая
Мощность топливного двигателя1.10 л.с.
Общие характеристики
Типтриммер 
Ширина скашивания25 см 
Уровень шума96 дБ 
Функциональность
Мульчированиенет 
Двигатель
Тип двигателябензиновый 
Мощность1.10 л.с. 
Рабочий объем26 куб.см 
Обороты двигателя7500 
Топливный бакна 0.7 л 
Конструкция
Штангапрямая 
Колесаотсутствуют 
Дополнительная информация
Комплектацияплечевой ремень, катушка с леской, диск/нож 
Габариты
Вес7.1 кг 


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Рейтинг: 5 на основе 1 отзывов
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24.02.2020
Источник: Яндекс Маркет
Достоинства:
Выбором и покупкой довольна. Мне хватает всего, сработалась с газонокосилкой отлично.)) Легкий, экономичный аппарат рекомендую всем!

Недостатки:
Перерабатывать с триммером не получается - при перегреве двигатель может заглохнуть, и пока он не остынет попытки завести проходят в пустую.

Комментарий:
Весь прошлый сезон пользовалась триммером. Да, именно из-за небольшого веса, я с легкостью справлялась весь сезон самостоятельно без помощников. Самые распространенные работы: уничтожение бурьяна с участка. Никаких поломок за сезон не произошло. Хотя трава, знаете ли растет быстро, следовательно и работал аппарат у меня часто. Ну а вообще, рекомендую абсолютно всем, перед началом работы триммера прочитать инструкцию. Тогда аппарат уж точно прослужит лишних 3-4 года!)) Также отмечу низкую стоимость этого триммера и довольно интересный дизайн.

Самовывоз невозможен
Бензиновый триммер Huter GGT-800T - стоимость товара 6050 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(383)207-84-47 в Новосибирске. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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