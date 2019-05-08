Бензиновый триммер Huter GGT-2500S

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|Бренд
|Huter
|Тип товара
|Триммер бензиновый
|Общие характеристики
|Тип
|триммер
|Уровень шума
|96 дБ
|Функциональность
|Мульчирование
|нет
|Двигатель
|Тип двигателя
|бензиновый
|Мощность
|3.30 л.с.
|Обороты двигателя
|7500
|Конструкция
|Ручка
|складная
|Штанга
|прямая
|Колеса
|отсутствуют
|Дополнительная информация
|Комплектация
|катушка с леской, диск/нож
|Габариты
|Вес
|7 кг
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08.05.2019
Разборная штанга, универсальная шпуля, мощная, не "Жрет" много топлива.
Удобный ранцевый ремень.
Недостатки:
За 4 года использования немного потеряла в мощности.