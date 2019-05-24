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Бензиновый триммер Huter GGT-1900S

(1)
Артикул: 35609
Бензиновый триммер Huter GGT-1900S
7 250 руб. 
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+ 106 КэтКоинов
Артикул: 35609
В наличии
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БрендHuter
Тип товараТриммер бензиновый
Общие характеристики
Типтриммер 
Ширина скашивания26 см 
Скорость вращения ножадо 9500 об./мин 
Уровень шума96 дБ 
Функциональность
Мульчированиенет 
Двигатель
Тип двигателябензиновый, двухтактный 
Мощность2.40 л.с. 
Расположение двигателяверхнее 
Рабочий объем52 куб.см 
Топливный бакна 0.7 л 
Конструкция
Ручкаскладная 
Штангапрямая 
Антивибрационная системаесть 
Колесаотсутствуют 
Дополнительная информация
Комплектациякатушка с леской, диск/нож 
Габариты
Вес7 кг 


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Рейтинг: 5 на основе 1 отзывов
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24.05.2019
Источник: Яндекс Маркет
Достоинства:
Мощность, цена, прямая штанга

Недостатки:
Пока не нашёл

Комментарий:
Косилка спокойно режет небольшой кустарник, возьмет до 2-2.5 см. Леска в комплекте с ножом является большим плюсом для небольшой цены. Очень проста в эксплуатации, но не всегда легко заводится (чем мощнее, тем больше компрессия).

Самовывоз невозможен
Бензиновый триммер Huter GGT-1900S - этот товар вы можете купить по цене 7250 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(383)207-84-47 в Новосибирске.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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