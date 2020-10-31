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Фекальный насос Вихрь ФН-1500Л

Артикул: 35478
Фекальный насос Вихрь ФН-1500Л
12 590 руб. 

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11 440 руб. 

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Артикул: 35478
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Этот товар можно купить в кредит 
Этот товар можно купить в рассрочку от 2 099 руб./месяц 
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендВихрь
Тип товараНасосы
Тип выключателяпоплавковый
Тип погружного насосафекальный
Минимальная температура окружающей среды1°C
Глубина погружения под зеркало воды2 м
Диаметр разъема соединения2 дюйм.
Качество водыгрязная
Максимальная температура воды35°C
Максимальный напор18 м
Минимальная температура воды1°C
Плавный пуск двигателянет
Потребляемая мощность1500 Вт
Пропускная способность24 куб.м/час
Размер фильтруемых частиц15 мм
Режущая насадкаесть
Длина, см40
Ширина, см20
Высота, см20
Вес, кг5
Тип насоса - фекальный. Для грязной воды. Пропускная способность - 24 куб.м/час


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Самовывоз невозможен
Фекальный насос Вихрь ФН-1500Л - этот товар вы можете купить по цене 12590 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(383)207-84-47 в Новосибирске.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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