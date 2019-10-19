Дренажный насос Вихрь ДН-900

|Безопасный возврат 14 дней
|Официальная гарантия производителя — 1 год
Покупая в КотоФото - вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
|Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
|Бренд
|Вихрь
|Тип товара
|Насосы
|Тип выключателя
|поплавковый
|Тип погружного насоса
|дренажный
|Минимальная температура окружающей среды
|1°C
|Глубина погружения под зеркало воды
|8 м
|Качество воды
|грязная
|Максимальная температура воды
|35°C
|Максимальный напор
|8 м
|Минимальная температура воды
|1°C
|Плавный пуск двигателя
|нет
|Потребляемая мощность
|900 Вт
|Пропускная способность
|15.5 куб.м/час
|Размер фильтруемых частиц
|35 мм
|Режущая насадка
|нет
|Длина, см
|37
|Ширина, см
|22
|Высота, см
|16
|Вес, кг
|5.7
Телефон для звонков в Новосибирске
Круглосуточная горячая линия
8 (800) 505-43-75Звонок по России бесплатный
Электронная почта
Для добавления отзыва войдите в личный кабинет
19.10.2019
Мощный. Тихий. Встроенный поплавковый выключатель. Размер пропускаемых частиц 35 мм. Низкая цена.
Комментарий:
Покупал насос для откачки воды из сливной ямы по весне. Чтобы не покупать шланг, по знакомым нашел старый пожарный рукав диаметром 51 мм. Присоединял рукав к насосу обычным хомутом,на фото видно. Используя такой рукав, можно добиться максимальной производительности от насоса. Насос очень мощный, выкачивает всё: небольшие камни, ил. При этом насос работает тихо. Буду надеяться, что прослужить долго, при нечастом использовании.