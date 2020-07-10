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Дренажный насос Вихрь ДН-1100Н

(1)
Артикул: 35450
Дренажный насос Вихрь ДН-1100Н
5 790 руб. 

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Артикул: 35450
В наличии
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Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендВихрь
Тип товараНасосы
Тип выключателяпоплавковый
Тип погружного насосадренажный
Минимальная температура окружающей среды1°C
Глубина погружения под зеркало воды10 м
Качество водыгрязная
Максимальная температура воды35°C
Максимальный напор8 м
Минимальная температура воды1°C
Плавный пуск двигателянет
Потребляемая мощность1100 Вт
Пропускная способность15.5 куб.м/час
Размер фильтруемых частиц35 мм
Режущая насадканет
Длина, см39.9
Ширина, см10
Высота, см20
Вес, кг6.6
Тип насоса - дренажный. Для грязной воды. Пропускная способность - 15.5 куб.м/час


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Рейтинг: 5 на основе 1 отзывов
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10.07.2020
Достоинства:
Работает уже год, понравился тем что нержавейка и очень мощный.Вообще использую его как фекальный ,пока нареканий не возникает

Самовывоз невозможен
Дренажный насос Вихрь ДН-1100Н - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 5790 руб., позвонив по телефону 8(383)207-84-47 в Новосибирске, или оформив покупку через корзину.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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