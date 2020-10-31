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Ленточная шлифмашина Вихрь ЛШМ-75/900

Артикул: 35420
  • Ленточная шлифмашина Вихрь ЛШМ-75/900 - фото 1
  • Шлифмашина ленточная Вихрь ЛШМ-75/900 - фото 2
Ленточная шлифмашина Вихрь ЛШМ-75/900 - фото 1
Шлифмашина ленточная Вихрь ЛШМ-75/900 - фото 2
4 190 руб. 

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4 030 руб. 

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Артикул: 35420
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендВихрь
Тип товараШлифмашина ленточная
Дополнительная рукояткаесть
Макс. скорость ленты360 м/мин
Мощность900 Вт
Тормоз двигателянет
Блокировка кнопки включениянет
В кейсенет
Защита от перегрузокнет
Питаниеот сети
Пылесборникесть
Регулировка частоты вращениянет
Длина, см40
Ширина, см15
Высота, см17
Вес, кг3.6
Ленточная шлифмашина, мощность 900 Вт, скорость ленты до 360 м/мин, лента 533x75 мм, пылесборник


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Самовывоз невозможен
Ленточная шлифмашина Вихрь ЛШМ-75/900 – стоимость товара 4190 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(383)207-84-47 в Новосибирске. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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