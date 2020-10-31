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Дрель электрическая Makita HP2050 ударная

Артикул: 33588
  • Дрель ударная Makita HP2050 - фото 1
  • Дрель электрическая Makita HP2050 ударная - фото 2
  • Дрель электрическая Makita HP2050 ударная - фото 3
Дрель ударная Makita HP2050 - фото 1
Дрель электрическая Makita HP2050 ударная - фото 2
Дрель электрическая Makita HP2050 ударная - фото 3
10 420 руб. 
Купить
+ 222 КэтКоинов
Артикул: 33588
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Этот товар можно купить в кредит 
Этот товар можно купить в рассрочку от 1 737 руб./месяц 
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендMakita
Тип товараУдарная дрель-шуруповерт
Блокировка кнопки включенияда
Макс. диаметр сверления (металл)13 мм
Ударный механизмда
Тип патронаключевой
Предохранительная муфтада
Питаниеот сети
Ограничитель глубины сверленияда
Мощность720 Вт
Макс. количество ударов в минуту58000 уд./мин.
Макс. диаметр сверления (дерево)40 мм
Макс. диаметр сверления (бетон)20 мм
Лампа точечной подсветкинет
Дополнительная рукояткада
Электронная регулировка частоты вращенияда
В кейседа
Макс. диаметр патрона13 мм
Комплектациябоковая рукоятка / кулачковый патрон / ключ для кулачкового патрона / ограничитель глубины сверления / кейс
Кол-во скоростей работы2
Длина, см36
Реверсда
Высота, см22
Вес, кг2.3
ударная дрель-шуруповерт, мощность 720 Вт, ключевой патрон, диаметр патрона 1.5 - 13 мм, питание от сети, вес 2.3 кг


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Самовывоз невозможен
Дрель электрическая Makita HP2050 ударная - стоимость товара 10420 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(383)207-84-47 в Новосибирске, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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