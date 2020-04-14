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Аккумулятор Godox VB18 для вспышек V860II

(1)
Артикул: 231738
Аккумулятор Godox VB18 для вспышек V860II
2 673 руб. 
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Артикул: 231738
В наличии
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БрендGodox
Тип товараАксессуары для вспышек
Особенностиемкость 2000 mAh
Фирменный аккумулятор Godox VB18, который предназначен для вспышек Godox серии Ving: V850, V850II, V860C, V860N, V860S, V860IIC, V860IIN, V860IIS. Новая улучшенная версия. Отличается от старой отсутствием некоторых заводских дефектов и большей надёжностью. Визуально отличить от старой можно по гравировке в правом верхнем углу над буквами VB18.


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Рейтинг: 5 на основе 1 отзывов
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14.04.2020
Достоинства:
Очень хорошая вещь для вспышек. Брал второй в запас. Отличное качество и быстрая доставкой. И ещё приятная цена была на момент моего заказа, даже дешевле, чем у китайцев)

Недостатки:
Нет

Комментарий:
Рекомендую

Самовывоз невозможен
Аккумулятор Godox VB18 для вспышек V860II - подробное описание, характеристики, фото и стоимость указаны на карточке товара. Чтобы купить товар онлайн по цене 2673 руб. в интернет-магазине КотоФото - добавьте товар в корзину. Уточнить детали можете по телефону 8(383)207-84-47 в Новосибирске.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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