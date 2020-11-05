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Аккумулятор Godox VB20 для вспышек V350

Артикул: 231737
Аккумулятор Godox VB20 для вспышек V350
2 967 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 231737
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 6 месяцев
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендGodox
Тип товараАксессуары для вспышек
Особенностиемкость 2000 mAh
Литий-ионная батарея Godox VB-20 специально разработана для вспышек V350 (она успешно заменила источники питания АА). Емкость батареи - 2000 мАч при напряжении 7,2 В, мощность 14,4 Втч.


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Аккумулятор Godox VB20 для вспышек V350 - подробное описание, характеристики, фото и стоимость указаны на карточке товара. Чтобы купить товар онлайн по цене 2967 руб. в интернет-магазине КотоФото - добавьте товар в корзину. Уточнить детали можете по телефону 8(383)207-84-47 в Новосибирске.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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