Вспышка студийная Falcon Eyes GT-280

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|Этот товар можно купить в кредит
|Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
|Бренд
|Falcon Eyes
|Тип товара
|Студийные фотовспышки
|Вес, кг
|1.55
|Время перезарядки
|0.1-3 сек.
|Высота, см
|12.3
|Дисплей
|нет
|Длина, см
|19.5
|Количество ламп в одной вспышке
|1
|Количество элементов питания
|1
|Комплектация
|вспышка Falcon Eyes GT-280, импульсная лампа RTS12-4530GT, аккумулятор AC-GT280, 2000 мАч, 11.1 В, зарядное устройство, сетевой кабель, рефлектор 180 мм, байонет Bowens, радиосинхронизатор (дальность до 100 м), наплечный ремень для вспышки, светофильтры (синий, желтый, красный, зеленый, белый матовый)
|Крепление
|Bowens
|Ручная регулировка мощности
|есть
|Совместимые камеры
|универсальная
|Тип вспышки
|стандартная
|Тип элементов питания
|Li-Ion
|Ширина, см
|12.3
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